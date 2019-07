Natalia Téllez da la razón de su salida de 'Hoy' ¿culpa a Galilea y Andrea?

Ciudad de México.- La guapa presentadora Natalia Téllez por fin reveló las razones de su polémica salida del programa Hoy, luego de que se rumorara que se trataba de una enemistad con Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Recordemos que en más de una ocasión se aseguraba que las titulares del matutino no soportaban que una persona tan joven como Natalia les ‘robara’ la atención, hecho que han negado rotundamente.

Durante el programa Netas Divinas, Téllez confesó que fue lo que la orilló a salir de Hoy.

El año pasado, que yo estaba en un programa en la mañana, es súper masivo, es súper visto. Cuando yo dije “me quiero ir porque me quiero ir a hacer otras cosas y en esas cosas también está conectar con quien soy”, mucha gente decía” pero es que el cuadro”, pero yo no soy el cuadro, yo no vivo de eso”, comentó la guapa pelirroja.