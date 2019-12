Natalia Téllez sufre "bullying maternal" en el programa de 'Netas Divinas'

Ciudad de México.- Durante una emisión de Netas Divinas, la conductora Natalia Téllez confesó que ha sido presionada por sus compañeras para que ya empiece su vida como mamá.

La exconductora de Hoy reveló que Paola Rojas, Jacky Bracamontes y Daniela Magún, han propiciado un “bullying maternal’ en su contra.

Desde que este programa empezó están de tías locas preguntando ‘¿y cuándo vas a tener a tus bonitos bebés?’, y no, no, no señoras”, mencionó la presentadora.