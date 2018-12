Natalia Téllez y Chumel Torres... ¿están en camino al altar?

Ciudad de México.- El amor entre Natalia Tellez y Chumel Torres surgió,meses atrás. Una relación que ambos prefieren llevar lejos del ojo público. Sin embargo, eso no los ha limitado a que, de vez en cuando, compartan detalles de cómo marchan las cosas y de algunas decisiones que, hasta el momento, dejan claro el rumbo que en un futuro tomará su romance.

La conductora de Hoy despejó todas las dudas sobre si desea casarse con 'youtuber' o si en algún momento le gustaría formar una familia, circunstancias para las cuales ya tiene firmes respuestas y de las que ha hablado sin ningún filtro.

No, ¡el anillo para cuándo, más bien! No, cuál boda, yo alma libre, estoy bien así como estoy…”, respondió con el sentido del humor que la caracteriza para las cámaras del programa televisivo Intrusos.

Todo indica que el noviazgo ha sido la mejor fórmula para la pareja, que además de disfrutar el tiempo juntos han podido compaginar sus vidas con el trabajo y su manera de pensar.

La ctriz ahondó en su respuesta ante la curiosidad de la reportera, específicamente en el tema del compromiso:

No, cero, nada, para nada. O sea, no sé si me da miedo, como que más bien no quiero comprometerme”, dijo durante la charla.