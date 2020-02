Natti Natasha causa revuelo al usar su música en contra de violencia de género

Estados Unidos.- La sensual y aclamada cantante de música urbana, Natti Natasha, se ha convertido en un ícono de las mujeres contra la violencia, por lo que su más reciente sencillo Me estás matando no ha parado de sonar.

A través de su perfil oficial de Instagram, la reggaetonera compartió una fotografía con la que continuó promocionando su nuevo éxito y al mismo tiempo luchando contra la violencia de género.

No, nunca me has golpeado, nunca me has tirado contra la pared, pero salen de tu labios, palabras hirientes y tu infidelidad", escribió en la postal.