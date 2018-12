¡Navidad real! La princesa Charlotte disfruta su primer festival navideño

Londres, Reino Unido.- La Navidad invadió a todo Reino Unido y eso incluye la escuela de la princesa Charlotte, hija de los duques de Cambridge, donde se ha celebrado ya el festival navideño anual. La niña ha estado presente por primera vez en un evento del estilo, quien está cursando su primer año de primaria en la Willcocks Nursery School. De acuerdo con HELLO!, se sabe que la hermanita del príncipe George estuvo en tal celebración por una lista colocada en la web de la escuela.

Al ser un evento privado, no se sabe con certeza si la princesa Charlotte tuvo o no algún papel en la pastorela. Otra de las cosas de las que no puede haber duda es que el príncipe William y su esposa Kate seguramente estarían encantados de ir al festival para ver a su pequeña.

Desde hace días se ha sentido el ambiente festivo en la familia real, pues la semana pasada, la Princesa Charlotte disfrutó de su propia salida de Navidad junto a su madre, pues asistieron a una presentación especial de El Cascanueces en la Royal Opera House, en Londres.