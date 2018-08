'Negan' de 'The Walking Dead' llega a las batallas del videojuego Tekken 7

Ciudad de México.- A través de un video de presentación, la compañía Bandai Namco dio a conocer que el personaje 'Negan' de la serie televisiva 'The Walking Dead' será uno de los peleadores de la nueva temporada del videojuego Tekken 7, al igual que otras figuras de combate que se había presentado anteriormente: Anna Williams y Lei Wulong.

"Tus ojos no te engañan, los latidos de tu corazón no te traicionan, 'Negan' de 'The Walking Dead' está haciendo su entrada a Tekken 7 para lidiar un mundo de dolor en el universo Tekken. 'Negan', amado por los fans de 'The Walking Dead' por su carismática y siniestra conducta, está listo para destruir a todos sus contrincantes, independientemente de su nivel en el universo Tekken", indica el promocional de Bandai Namco.