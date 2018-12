Netflix anuncia el regreso de la serie 'Rick and Morty'

Washington, EU.- Después de haber sacado sin previo aviso de su catálogo de programación la serie estadounidense Rick and Morty, la plataforma de streaming anuncio mediante un comunicado a través de su cuenta de Twitter que nuevamente está disponible y no solo eso sino que también puede disfrutar de la tercera temporada de la historia del alcohólico y su nieto Morty.

¡Pickle Rick está en la casa! �� pic.twitter.com/eBD34vjZhv — Netflix LATAM (@NetflixLAT) 1 de diciembre de 2018

Aunque hasta el momento no se tiene en planes la realización de una cuarta temporada, pues Dan Harmon y Justin Roiland explicaron que no están escribiendo nuevos episodios debido a que no se les ha solicitado.

apenas van a unas horas de este día histórico y la cuarta transformación llegó...



¡la tercera temporada de Rick and Morty ya está en Netflix! ������ pic.twitter.com/pcOposzs30 — gIzmHo (@gizmho) 1 de diciembre de 2018