Netflix cancela dos series con temas latinos y genera ira entre el público

Nuevo México, EU.- Las series estadounidenses con temas latinos, Jane the Virgin y One Day at a Time, se preparan para decirle adiós a Netflix.

Los promotores de una mayor diversidad en la televisión dicen que estos programas a menudo reciben horarios difíciles o son enterrados en las profundidades de las aplicaciones para streaming.

Fue una decepción tan grande lo de One Day at a Time", dijo Mishel Prada, quien interpreta a Emma en la serie.

ABC enfrentó una reacción similar cuando canceló en el 2014 la serie de comedia Cristela, protagonizada por Cristela Alonzo, luego de una temporada.

Del mismo modo, Fox suscitó críticas cuando canceló la serie Bordertown en 2016, igualmente después de una temporada.

Mientras los fans lamentan el final de One Day at a Time y Jane the Virgin, otros programas con personajes latinos intentan capturar la atención de públicos fragmentados, incluidos aquellos en busca de diversidad.