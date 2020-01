Netflix confirma una tercera temporada de la serie 'You' para 2021

Ciudad de México.- Por medio de redes sociales Netflix reveló que la serie You tendrá una tercera temporada, la cual se estrenará hasta 2021 y contará con 10 capítulos.

Con la actuación de Penn Badgley como 'Joe' y Victoria Pedretti como 'Love', los co-creadores Sera Gamble y Greg Berlanti regresarán como productores ejecutivos.

Hola, vecinos. Aviso importante: Se confirma la temporada 3 de You. Año nuevo, tú nuevo", confirmó Netflix por Twitter.

Hola, vecinos. Aviso importante: Se confirma la temporada 3 de You. Buen día. ✋�� pic.twitter.com/9XzmZDNjhK — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 14, 2020

Las dos primeras temporadas de You se basan en los libros You y Hidden Bodies de Caroline Kepnes, además está en proceso de terminar la tercera novela, pero aún no hay una fecha oficial.