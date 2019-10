Netflix podría hacer anuncio inminente sobre 'Stranger Things' en noviembre

Estados Unidos.- No cabe ninguna duda de que Stranger Things ha formado pieza muy importante en la cultura popular a nivel mundial, no obstante, al igual que todo existen algunos rumores a su alrededor.

Pues en la cuenta de Twitter See What's Next, que es administrada por la misma compañía de Netflix, ha compartido un pequeño video de unos cuantos bloopers de una escena de un capítulo de la tercera temporada.

Además, para aumentar un poco más esa intriga, en el tuit aparece escrito lo siguiente:

If you like this blooper from #StrangerThings Season 3 just wait until you see what @Stranger_Things has in store for you on November 6!" (Si te gusta este blooper de Stranger Things temporada 3, espera a ver lo que Stranger Things tiene para ti en tiendas este 6 de noviembre).