Netflix podría hacer una serie 'live-action' de la saga de 'Las Tortugas Ninja'

Estados Unidos.- Tras el acuerdo entre Netflix y Nickelodeon, se reveló que la plataforma de streaming se encuentra planeando nuevos contenidos con las franquicias y personajes pertenecientes a la empresa naranja.

Y conforme informa el medio y portal We Got This Covered, una fuente suya, menciona la compañía Netflix, planea hacer una serie live-action de Las Tortugas Ninja.

Va a ser producida por Nickelodeon y estará dirigida a los adolescentes, con un tono que es cercano al de los cómics originales y la adaptación aparentemente sería bastante fiel al material original. Además de eso, y un posible lanzamiento de 2021, no sabemos mucho más por el momento, pero esto sigue siendo bastante emocionante", menciona la fuente de We Got This Covered.

Por otra parte se dice que para disminuir los costos de produccion, tuvieron la idea de utilizar trajes y efectos prácticos, algo parecido a las películas de los años 90's.