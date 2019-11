Netflix revela un nuevo poster sobre la esperada serie de 'The Witcher'

Estados Unidos.- Para todos aquellos fans del Lobo Blanco, que no pueden contener sus ancias para vislumbrar la nueva serie de The Witcher, interpretado por el galardonado actor Henry Cavill, de manera oficial, se lanzó un poster para apaciguar un poco la espera.

Queda menos de un mes para que el show esté disponible en la plataforma de streaming Netflix, y por esta razón, la compañía lanzó un pequeño poster donde aparecen Geralt, Ciri y Yennefer.

En la imagen se puede apreciar a un Geralt mirando al horizonte, mientras Ciri ve al mismo sitio que el brujo, por otro lado Yennefer a su vez, hacia el lado contrario.

Debajo se lee la frase "The worst monsters are the ones we create (Los peores monstruos son los que creamos)", seguido por la fecha de lanzamiento, 20 de diciembre.