¿Nexos con el narco? Los secretos de Roberto Gómez Boñalos 'Chespirito'

Ciudad de México.- Roberto Gómez Boñalos, mejor conocido como 'Chespirito', es uno de los famosos mexicanos que marcaron la industria de la televisión y alcanzaron gran fama tanto dentro como fuera de México.

Su éxito y popularidad lo llevaron a presentarse en muchos escenarios, incluso se asegura que 'Chespirito' amenizaba las celebraciones de importantes narcos.

Carlos Villagrán, quien interpretó a 'Quico', afirmó que 'Chespirito' sí tenía relaciones con el crimen organizado y explicó que él también recibió ofertas de grandes sumas de dinero para actuar en sus fiestas pero siempre se negó.

Y no fui y tengo ese orgullo de decir que no fui, pero sí fue Roberto Gómez Bolaños, no sé cuántos fueron con él, pero yo no asistí, a mí llegaron a ofrecer hasta un millón de dólares y eso me causó escalofríos".