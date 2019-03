Neymar se marcha de Brasil en medio de lío de faldas con su exnovia y Annita

São Paulo, Brasil.- Aunque una lesión le impide brillar en el terreno de juego, Neymar da todavía mucho que hablar fuera de las cuatro líneas. Su supuesto coqueteo en el carnaval de Río con la cantante brasileña Anitta en las narices de su ex, Bruna Marquezine, ha levantado polvareda.

A pocas horas de que embarque hacia París para reintegrarse en el PSG después de casi dos semanas de estancia en Brasil, adonde vino para recuperarse de una lesión en el quinto metatarso, el jugador más caro del mundo se despidió de su país natal a lo grande.

Con gorra oscura y uniformado con la camiseta azul que representa a su camarote del sambódromo de Río de Janeiro, el futbolista repartió abrazos y sonrisas en medio del tumulto y se dejó fotografiar por la cantante Anitta a pocos metros de su ex Marquezine, con la que acabó el año pasado.

Según relata la prensa brasileña, a la antigua pareja de Neymar no le hizo gracia la situación. Misteriosamente, su Instagram amaneció desactivado este martes.

Marquezine, una de los rostros más famosos de Brasil, y Anitta, considerada la reina del pop en su país, se disputan también el liderato en las redes sociales. En Instagram, la cantante cuenta con 35,5 millones -la mujer más seguida del gigante sudamericano-, mientras que la intérprete se queda en los 34,4. Las dos lejos de los 111 millones Neymar.

El entorno del delantero, de 27 años, y la propia Anitta, de 25, han negado el romance. No obstante, según el canal UOL, las dos celebridades brasileñas se intercambiaron besos en su exclusivo camarote.

Soy amiga de Neymar hace muchos, muchos años. Si van a inventar que tuve algo con él, que no tuve, desgraciadamente no tuve nada con nadie", explicó en un vídeo colgado en las redes sociales la cantante, quien dijo no ser amiga de Marquezine, a pesar de haber coincidido con ella en varias ocasiones.