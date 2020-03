¡Ni Disney se salva del coronavirus! Detiene producción de sus 'live-action'

Estados Unidos.- La compañía Disney se vio forzada a posponer la producción de sus filmes 'live-action' debido al alarmante aumento de casos de coronavirus, indican reportes.

La empresa de entretenimiento anunció que se cancelaron los trabajos del proyecto de Marvel Shang-Chi, La Sirenita, Home Alone, la película de Guillermo del Toro Nightmare Alley, Peter Pan & Wendy, la nueva versión de Querida, encogí a los niños y la cinta The Last Duel, del cineasta Ridley Scott.

En un comunicado oficial, el estudio indicó que la producción de dichos proyectos será pospuesta por "poco tiempo", pese a que permanece incierto cuándo se reanudará el trabajo.

Pese a que no ha habido casos confirmados de Covid-19 en nuestras producciones, después de considerar el actual entorno y los mejores intereses de nuestro cast y equipo, hemos tomado la decisión de pausar la producción de algunos de nuestros proyectos por poco tiempo. Continuaremos evaluando la situación y reiniciaremos tan pronto como sea posible", se lee en el comunicado.

La noticia llega después de que la compañía del ratón tuvo que cancelar el estreno en cines del 'live-action' Mulán, película que estaba programada para llegar a la pantalla grande el 27 de marzo.

Asimismo, el coronavirus también dio paso a que la empresa anunciara el cierre de Walt Disney World en Florida, Disneyland París y Disneyland en California, luego de que tres miembros del cast de Disneyland París dieron positivo a Covid-19.

Disneyland Resort y Disney California Adventure cerrarán del sábado hasta fin de mes.