"Ni Televisa la ayudó": Galilea Montijo, furiosa por tener prohibido viajar a EU

Ciudad de México.- Galilea Montijo se las está 'viendo negras' luego de su conducción estelar en Premio Lo Nuestro, celebrados en Miami el pasado 21 de febrero, y esque la conductora ya no puede regresar a Estados Unidos por haber viajado con su visa de turista y no de trabajo.

La visa de trabajo de Montijo se le había vencido, por lo que se le hizo fácil asistir a los premios con su visa de turista, situación que le causó problemas migratorios y ahora tiene prohibido viajar a suelo americano.

Al verse en problemas, la conductora solicitó ayuda a altos ejecutivos de Televisa y Univisión según un miembro de la producción del reality Pequeños Gigantes, pero le fue negada la ayuda y armó un escándalo de primera.

Está que no la calienta ni el sol; nunca se imaginó que esto le pasaría, y menos ahorita que tenía que viajar constantemente para promocionar Pequeños gigantes y conducir el Teletón; ya no pudo hacer nada. Dice que no entiende por qué, pues nunca había tenido problemas; lo que sí, es que, en su última visita a Miami, cuando participó en los Premio Lo Nuestro, sólo viajó con su visa de turista y ahí la atoraron”, contó la fuente.