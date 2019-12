¡Ni Yahir se salva! Una Navidad se quedó sin su regalo por culpa de la pirotecnia

Ciudad de México.- Varios integrantes del musical Hoy no me puedo levantar compartieron sus experiencias navideñas durante los descansos y mientras que Belinda hablaba de que es obligada a cocinar, Yahir recordó una Navidad bastante 'agridulce'.

El intérprete de La locura reveló que siempre ha sido fan del beisbol y que cuando era pequeño su padre le obsequió una chamarra de Los Rojos de Cincinnati, regaló que perdió por culpa de la pirotecnia.

Siempre he sido fan de beisbol y he jugado toda mi vida, un día mi papá me regaló una chamarra de Los Rojos de Cincinnati, increíble; moría por salir a la calle para que la vieran mis amigos, pero cuando salgo me tiran un cuete, entonces toda quemada, lloré que no tienes idea, mi papá ya no la compró”, dijo el sonorense.