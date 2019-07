¡Ni con su mamá! Frida Sofía dice que se identifica con María Félix por lo "perra"

Ciudad de México.- Nuevamente la joven cantante y modelo, Frida Sofía, acaparó los titulares de noticias pero este vez no por el polémico pleito con su madre, Alejandra Guzmán, sino porque reveló quien es su madrina de bautizo.

La intérprete de Ándale hizo varias revelaciones respecto a su vida y situaciones del pasado que le han ocurrido y fue cuando nos logramos enterar quien fue su famosa madrina al responder a los cuestionamientos sobre si se identifica con Maria Félix.

Me identifico mucho con mi madrina y por algo me bautizó, no es cualquier persona: yo leo, de verdad, no es porque sea María Félix y me vaya a enganchar de ahí, sino que leo lo que dice, sus frases, en realidad son frases o citas. Y las cejas, o sea todo, así desde lo feminista que es, hasta lo perra, tiene sus pantalones bien puestos".