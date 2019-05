Ni le va ni le viene: A Stephanie Salas 'le vale' si sale en la serie de 'El Sol'

Ciudad de México.- Stephanie Salas revela cual es su postura ante la notica de que su nombre aparezca en la segunda temporada de la Bioserie, la actriz se siente indiferente ante este suceso y así no los revela:

En la primera temporada de dicha serie, no se revelo el nombre real de Stephani y fue uno de los temas más controversiales, además de como llevaron a la pantalla romance con el “sol” y Salas, con este hecho, los rumores no se hicieron esperar y se dijo que este fue el motivo por el cual Michelle Salas se alejo de Luis Miguel, a pesar de que el cantante tenia poco de reconocerla como hija.

Por su parte la cantante hizo hincapié que nunca necesito la ayuda del interprete para cubrir los gastos de su hija Michelle.

Yo he sido muy trabajadora, nunca me he detenido en eso, pero siempre he tenido el ejemplo de mi familia de como mujer salir adelante, no depender de nada ni de nadie, y sobre todo eso, trabajar”, destacó Stephani.