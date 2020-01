"Ni se imaginan lo que soñé": ¿Mau y Ricky pelean por el amor de Thalía?

Estados Unidos.- Mediante redes sociales, los cantantes venezolanos, Mauricio y Ricardo, mejor conocidos como Mau y Ricky, quienes además son hijos de Ricardo Montaner estuvieron interactuando con Thalía.

En historias de Instagram, Ricardo le hizo una pregunta a la esposa de Tommy Mottola sobre los gustos de los hermanos, mencionando que ella ya los conocía y que debía contestar algo sobre los gustos de ellos.

Pero Mauricio fue directo al grano y dijo que estaba emocionado porque en tres días salía la colaboración que hicieron los tres, Tú ya me conoces, donde además confesó haber tenido un sueño que dejó a la interrogante si fue con la intérprete de No me acuerdo.

En tres días finalmente sale nuestra canción con Thalía… tuve un sueño que ustedes ni se imaginan”, dijo el cantante de 22 años.