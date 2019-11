¡Ni sus curvas la salvaron! Se burlan de Demi Rose por penoso debut en pasarela

Miami, Florida.- La modelo inglesa y personalidad de Instagram de 24 años, Demi Rose, se defendió de las duras críticas que causó su "vergonzosa" caminata en su debut en la pasarela.



Aunque el video es de julio, recientemente se hizo viral en redes sociales y causó revuelo, ya que la modelo de 24 años desfiló la línea de bikinis de la marca Oh Polly pero usó una caminata muy extraña que le valió cientos de burlas.

Demi, sin embargo, se defendió de sus 'haters' y este jueves escribió en Twitter que estaba muy nerviosa y que no quería hacerlo debido a varias dificultades con su vestuario y por el hecho de que su madre acababa de fallecer un mes antes.

Todas las bromas de lado, sí, no soy la mejor modelo de pasarela. Estaba muy nerviosa, no quería hacerlo, mi top se me perdió tras bambalinas. Los zapatos eran demasiado grandes para mí, tanto en altura como en tamaño".