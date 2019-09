Nick Carter acusa a su hermano Aaron de intentar matar a su esposa

Los Ángeles, Estados Unidos.- Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, pidió una orden de alejamiento contra su hermano Aaron, al asegurar que trató de matar a su mujer embarazada.

La orden de alejamiento, obtenida por TMZ, determina que Aaron tiene que estar a más de treinta metros de Nick, su esposa, hijos y otros miembros de la familia.

Tras las declaraciones de Nick, y con su derecho de réplica, Aaron comunicó:

Así que mi hermano tiene una orden de alejamiento contra mí. Cuídate, Nick, hemos terminado de por vida. No le he visto en cuatro años y no pretendo".