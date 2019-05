Nick Jonas es un esposo muy romántico y así lo demuestra en su Instagram

Estados Unidos.- El integrante de los Jonas Brothers, Nick Jonas compartió una foto el sábado en su Instagram, con un mensaje, el cual se trataba de la primera cita que tuvo con la que es ahora su esposa.

Un día como hoy, hace un año, fui a ver The Beauty and The Beast en el Hollywood Bowl con un grupo de amigos. Una de esas amigas era la mujer que se convertiría en mi mejor amiga, mi confidente, mi musa, mi hermosa esposa. Estoy muy agradecido por nuestro camino juntos. Me siento honrado de ser tu esposo, te amo", escribió el artista de 26 años.