Nick Loeb, expareja de Sofía Vergara: “Ella quiere matar a mis hijas”

Ciudad de México.- Nick Loeb y Sofía Vergara fueron pareja por allá del 2013, y durante el romance, decidieron congelar unos embriones con el fin de conseguir un vientre para alquilar, ya que de acuerdo con el empresario, la actriz no quería perder la figura con un embarazo.

Hoy, lejos del 2014, cuando terminaron su relación, se encuentran en una disputa legal, en la que el empresario asegura que Vergara desea destruir esos embriones.

Cuando una mujer está embarazada es una persona la que está en la mujer. Esa persona tiene derecho a vivir, yo no pienso que la mujer tenga derecho para abortar una vida. Cuando una mujer tiene un bebé en la barriga es un bebé desde el día 1, nadie tiene derecho a matar a ese bebé

Explicó además que con la tecnología actual conoce el sexo de los embriones, a los que, aseguró, ambos decidieron llamar Isabella y Emma.

Yo tengo dos hijas. Yo no inventé esos nombres. No quiero robar los huevos (embriones) de Sofía. No son de Sofía. Cuando tienes embriones 50 por ciento son de ella y 50 mío".