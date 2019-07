Nicki Minaj revelaría embarazo y boda con novio señalado como delincuente sexual

Estados Unidos.- Los fieles fanáticos de Nicki Minaj se encuentran entre la emoción y la euforia, ya que están seguros de que la rapera reveló a través de sus rimas que espera un bebé y que pronto llegará al altar con su novio Kenneth 'Zoo' Petty.

Chance the Rapper lanzó este viernes el álbum The Big Day, el cual incluye el tema Zanies And Fools en el que Nicki colabora con unos versos que no han resultado indiferentes para los admiradores de su música.

Todo parece indicar que la rapera deja en evidencia que pronto se convertirá en madre al lado de Petty, quien ya sería su prometido.

Él es el Clyde para mi Bonnie, a punto de caminar hacia el altar y ser una mami”, expresa Minaj en uno de los versos de su rap para Zanies And Fools.

Oh, recuerdo cuando lloré, ‘¿por qué yo’? Ahora no cambiaría mi vida ni por Armani”, agrega la rapera, con lo que parece dejar en evidencia que se encuentra en un gran y feliz momento en su vida.

Estos últimos versos sirvieron de descripción para un par de fotografías que la famosa compartió ayer en Instagram, en las cuales aparece al lado de su amado.

Fue en diciembre de 2018 cuando Nicki Minaj reveló que mantenía una relación amorosa con Kenneth 'Zoo' Petty.

La noticia sorprendió sobremanera a la masiva base de fans de la rapera, ya que pronto surgieron reportes sobre el historial criminal que pesa sobre la espalda de Petty.

De acuerdo con lo que trascendió, Petty figura en el Nivel 2 del Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York y, según se reporta, en 1995 fue declarado culpable de intento de violación en primer grado. Asimismo, el hombre permaneció siete años en prisión por acusaciones de haber cometido homicidio involuntario en primer grado.

Los siempre pendientes fans de Nicki han empleado las redes sociales para especular sobre que la rapera pudo haber dado una pista de su embarazo en el pasado mes de junio, cuando escribió en Twitter que durante una cita no había tomado alcohol.

En otra ocasión, un fan le preguntó a la famosa si requería ayuda para elegir los nombres de sus hijos, sugerencia a la que Minaj respondió diciendo que ella y su novio ya había escocido cómo se llamarían sus retoños.

Según reportes, Nicki Minaj y Petty mantuvieron una relación por primera vez cuando ella tenía 17 y él rondaba los 21 años de edad.