Nicolas Cage habría aparecido en 'Crisis en Tierras Infinitas' como 'Superman'

Estados Unidos.- El productor del Arrowverso, Marc Guggenheim, reveló al portal Indiewire que contactaron al actor Nicolas Cage para que intepretará al poderoso súperheroe, 'Superman', en Crisis en Tierras Infinitas, como otro de los 'kriptonianos' de otra realidad.

Para ser sincero, ya que no me gusta mentir en este tipo de cosas..., sí lo hice, contactamos con Nicolas Cage. Te voy a aclarar un cosa, nos pusimos en contacto con mucha gente, y había personas que no querían hacerlo", expresó Guggenheim.