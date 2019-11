Nicolas Cage podría interpretarse a si mismo en su próxima película

Estados Unidos.- El reconocido actor Nicolas Cage, que fue un artista sumamente reconocido en década de los 90's y principios de los 2000's, podría regresar al séptimo arte con un rol en una película algo peculiar.

Según indica The Hollywood Reporter, Cage protagonizaría una cinta llamada The Unbearable Weight of Massive Talent, pero lo extraño, es que Nicolas Cage, encanaría a Nicolas Cage.

La trama giraría entorno a que Cage intentaría conseguir un papel en algun film de Quentin Tarantino, mientras que a su vez trata de mejorar la relación con su hija y confronta a una versión de los años 90's de si mismo para echarle en cara haber hecho papéles malísimos.

Por el momento se desconoce la fecha en la que se tiene planeado su estreno, pero a pesar de sonar algo inusual, puede resultar interesante.