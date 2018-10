Nicole Kidman afirma que ser esposa de Tom Cruise impidió que fuera acosada

Estados Unidos.- Desde hace más de un año, las voces de una gran cantidad de actrices se han alzado para desenmascarar el trasfondo poco famoso y nada deslumbrante de Hollywood: los constantes casos de acoso, abuso y agresión sexual hacia mujeres y hombres.

En una reciente entrevista para la revista NY Magazine, la reconocida actriz Nicole Kidman abordó este tema que hace sangrar a la industria cinematográfica e hizo una impactante confesión sobre lo que significó estar casada con un hombre poderoso en medio de la siempre presente posibilidad de ser agredida.

La protagonista de Los otros, quien contrajo matrimonio con Tom Cruise en 1990, reveló que ser esposa del actor de Misión Imposible le valió una gran protección ante el acoso y abuso sexual.

Al ser Tom Creuise una figura de gran peso en el ámbito cinematográfico, no existieron probabilidades de que Nicole Kidman se convirtiera en el blanco de personas con malas intenciones.

Me casé muy joven, pero definitivamente no fue poder para mí, fue protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso me impidió ser acosada sexualmente", expuso la galardonada actriz.