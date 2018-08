Nina Dobrev se emborracha y dice groserías en televisión

Los Ángeles, EU.- Nina Dobrev simplemente quería pasarla bien en The Late Show.

Así se lo explicó la estrella de Dog Days a Stephen Colbert este miércoles.

"Me estaba preparando para esta noche. Busqué en YouTube shows anteriores y vi a Jennifer Lawrence cuando estuvo acá contigo. Ella te pidió ron. Yo me puse nerviosa y me imaginé que quizás tomaríamos algo hoy, así que ordené mucho del servicio a la habitación para prepararme y no ser una cita barata".