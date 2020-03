Ninel Conde ofrece consejos a mujeres para salir de una relación tóxica

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Ninel Conde, durante su charla motivacional para la mujer en el cumbre emprendedora 360, habló osbre la relación tóxica en la que estuvo y aconsejó como salir de una situación similar.

Ninel platicó que por muchos años estuvo con una persona negativa, qu eno la quería dejar avanzar, no la valoraba y siempre se quejaba por todo, alguien tóxico, pero que no supó que se trataba de alguien así hasta que comenzó a enfermarse de depresión y ansiedad.

Cuando yo me enfermé. Tenía depresión, tenía ansiedad, estaba mermando mi salud, y ahí es cuando me di cuenta que no estaban bien las cosas y que tenía que pensar en mí", confesó Conde.

De igual manera reveló que por "miedo a destruir una familia" no quería dejarlo, y es por ello que aconseja a todas las mujeres a que se valoren y no se queden con alguien que solo quita y no aporta.

Muchos besos y en verdad a todas las mujeres, empiecen a cuidar sus emociones, su mente, ¡atiéndanse!, lean, cambien el cassette, empiecen a decretar cosas positivas en su boca y ámense".

No permitan que nadie las haga sentir menos y si no se sienten bien donde están y su voz interior les dice que no están en el lugar correcto, escúchenla y hagan caso", finalizó.