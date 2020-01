Ninel Conde se lanza como youtuber y revela qué es lo que nunca se ha operado

Ciudad de México.- La cantante y actriz Ninel Conde se estrenó como youtuber este jueves 2 de enero. El 'Bombón Asesino' se dedicará a dar secretos de moda, tips de belleza y consejos para familia, bienestar y cocina en su nuevo canal.

Aunque Conde ya tenía establecido su canal de YouTube, argumentó que su propósito es refrescarlo y dar mejor información a sus 'condefans', como llama a sus seguidores.

Además, aseguró que no todo lo que dicen los medios es verdad, por lo que le gustaría que el público la conociera mejor.

Además, confesó un secreto que tenía escondido desde la infancia. Al ser cuestionada sobre algo de ella que nadie conociera, la cantante respondió:

Chupé chupón hasta los 6 años. Fui la sexta, la consentida. Y es mentira que se te enchuecan los dientes, se componen. Yo no me he hecho endodoncia, ortodoncia, no me he hecho nada y miren, están derechitos".