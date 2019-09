¿Niño indignado? Cristian Castro 'explota' y sale en defensa de Verónica

Ciudad de México.- El escándalo de la supuesta boda entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, además de la renuncia de esta a su carrera artística ha hecho que Cristian Castro saliera en defensa de su mamá.

En su cuenta personal de Instagram, Cristian publicó varios mensajes de apoyo a su mamá, además de una imagen de los dos juntos:

Te regalo esta frase. No es necesario mostrar bellezas a los ciegos ni decir verdades a los sordos… Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente... Pero los hechos… esos si nos ganan o nos pierden para siempre”, señaló la imagen de la red social.

En la segunda frase que posteó decía:

Da… pero no permitas que te utilicen. Ama… pero no permitas que abusen de tu corazón. Confía… pero no seas ingenuo. Escucha… pero no pierdas tu propia voz”.