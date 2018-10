Niurka Marcos acusa a su editor de robarse las contraseñas de sus redes

Ciudad de México.- Los fieles seguidores de Niurka Marcos se verán obligados a no estar actualizados de los proyectos y actividades de la actriz de forma inmediata, esto debido a que la famosa perdió el acceso a sus redes sociales.

Por medio de un clip, la bailarina expuso cómo se dio la situación y acusó a quien fuera el editor de su canal de YouTube y el administrador de sus redes sociales, Erick Sánchez Muñoz, de ser el responsable.

Como ya se dieron cuenta hace algunos meses, mi canal de YouTube y mi Instagram muestran irregularidades. Bueno, el responsable de esto es Erick, el que era mi editor. Tiene un problema grave de personalidad, de bipolaridad, pobrecito, necesita la atención y si no se la das te cierra el canal. Increíble, caras vemos corazones no sabemos", expuso Niurka.

La actriz agregó que intentó resolver el conflicto, lo cual no fue posible:

Asimismo, se difundió un comunicado en el que se confirmó que Niurka no tendrá redes sociales hasta nuevo aviso, esto debido a que Erick Sánchez robó las contraseñas de los perfiles que la artista, con el nombre de 'Real Niurka', tenía en Facebook, Instagram y Twitter.

La respuesta.

Por su parte, Erick Sánchez expuso a través de Instagram Stories que era necesario escuchar las dos partes de la historia.

Lo único que hice fue apoyar, desvivirme y darle todo de mí. Esta mujer cuando ya no me necesitó me hizo así: este Instagram y el canal de YouTube... ella ayer me dijo que no los quería, que borrara todo, toda su información, sus fotos, y pues no hay nada de ella por eso. Nada que ver como ella lo cuenta".