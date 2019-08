Niurka Marcos confiesa si la rivalidad con Ninel Conde ya llegó a su fin

Ciudad de México.- La polémica actriz, bailarina y vedette, Niurka Marcos, confesó si ella y la cantante, Ninel Conde, ya se habían reconciliado tras varios años de haber causado la molestía del 'Bombón Asesino' cuando dudo de su talento y también si alguna vez había sido acusada de cometer infidelidad.

Al inició de la entrevista se le cuestionó como le hacía para hacer tan polémica en cada presentación ante la prensa y si era verdad que la pelea entre ella y Ninel era cierta.

Porqué soy una enciclopedia informativa, osea tengo, algunas personas lo llaman talento, otras vulgaridad, yo lo llamó habilidad que es la madre de la inteligencia, yo no digo mam... si no levanta raiting", comenzó Niurka.

Pero si yo cuando estuvimos ensayando la Cleopatra, hablamos normal como si nada, hasta me dijo que ejercicios hacia yo para mantenerme, y yo me tire en el piso para hacerle los ejercicios y todo, si me hubieran visto hubieran creído que me había tirado al piso para pedirle perdón, les hubiera encantado esa nota", señaló