Niurka Marcos revela el motivo por el cual se separó de Juan Osorio

Ciudad de México.- La actriz y vedette, Niurka Marcos, por motivo del estreno de Alma de Ángel, organizó una reunión en su casa donde estuvieron invitados reporteros del programa Hoy, quienes entrevistaron a la expareja de Juan Osorio, la cual contó el verdadero motivo por el que su separación hace años.

En el pequeño reportaje se pudo ver a la mayoría del elenco reunido y la actriz señaló que todos eran la estrella en la novela, además de contar que crearon lazos fuertes de amistad.

Por último se le preguntó a quien le gustaría poseer como en Alma de Ángel si tuviera la oportunidad, a lo que respondió que a Juan, el papá de su hijo, Emilio, ya que era muy importante para él y dio la razón por la que se separaron.

A Juan Osorio, porque es importante para mi, porque es el papá de mi hijo, porque un día dijo: 'Ya no me sirves', y por eso me retire de su vida porque me dijo que ya no sirvo, pero si yo hubiera podido apoderarme de su mente, hubiera borrado esa frase que fue lo que nos separó", confesó Niurka casi al borde de las lágrimas.