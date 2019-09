Niurka Marcos se le va a la yugular a Marjorie por polémica con Julián Gil

Ciudad de México.- Durante una entrevista con la prensa la vedette, Niurka Marcos, se le fue a la yugular a Marjorie de Sousa por la polémica disputa con Julián Gil por su pequeño hijo, Matías.

Anteriormente volvió a dar su opinión sobre el escándalo de la actriz Verónica Castro y Yolanda Andradre, además de confesar que si en algún momento le diera por tener un romance con una mujer sería con la actriz estadounidense Angelina Jolie.

Si la vejez me diera por inclinarme al lesbianismo, elegiría a Angelina Jolie, a esa si me la co..., esa me para todo, hasta los pelos, me encanta esa mujer, la admiro demasiado, es todo, imaginate como ha de tener la va...", confesó la vedette.