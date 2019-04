Niurka arremete contra Pablo Lyle: "¡Baja los huev..! si mataste, paga papá"

Ciudad de México.- A pesar de que diversos artistas han demostrado su apoyo Pablo Lyle, quien se encuentra en arresto domiciliario en Miami por haber golpeado a un cubano de 63 años que falleció días después del encontronazo, Niurka Marcos no le perdona su acción y explotó contra él.

Durante una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, la actriz expresó:

El que la debe la paga mijo. Eso para que vean que no tienen que ser más arrogantes, soberbios, la fama no tiene que ver nada con la arrogancia, la soberbia, la prepotencia. Pongan los pies en el piso y si mataste, paga papá”.

Conjuntamente, la vedette cubana señaló que el actor mexicano debe hacerse responsable de sus acciones y aseguró que el caso estará más complicado porque en Estados Unidos son más estrictos con sus reglas.

Con la pena, le tocó en Estados Unidos. ¡Ahí no hay perdón mi hijo! Se analizan de diferentes maneras, pero se fue a portar soberbio y arrogante en un país donde no le perdonan a nadie (…) Y este niñito debe entender el mensaje que le manda la vida, baja los hue%&S papá, aférrate a la investigación, que investiguen bien a fondo, porque como tú te diste a la fuga, es el segundo delito (…), i'm sorry for you baby (lo siento por ti), eso fue una situación donde todo mundo hizo lo incorrecto y cada quién se llevó su fuetazo”, sentenció.