Niurka asegura que perdió muchas oportunidades "por no prostituirse"

Ciudad de México.- La controversial Niurka Marcos sigue dando de qué hablar pues aseguró durante una entrevista con Javier Poza que perdió muchas oportunidades por no haberse prostituido.

La vedette cubana detalló que en alguna ocasión le pidieron las “nalguitas” para arreglar sus papeles de migración y no accedió porque “el no existe para usarlo y se tiene que correr el riesgo de perder, y yo perdí muchas oportunidades por no haberme prostituido”.

El punto es que para que un hombre se las pida a una mujer, tiene que haber mujeres que las ofrezcan. Tú tienes el derecho y la libertad de decir sí o no”, añadió la cubana.