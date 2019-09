Niurka asegura que si fuera periodista vetaría a los famosos que se creen divos

Ciudad de México.- La cantante y bailarina, Niurka Marcos reveló en una reciente entrevista qué pasaría en la industria del espectáculo si ella se desempeñara como reportera.

La cubana comentó que, si ella fuera comunicadora de la farándula, vetaría a todos esos artistas que les falta mucha humildad y se creen divos, y puso de ejemplo a Ninel Conde y Raquel Bigorra.

Si yo fuera reportera sería peor que todos, yo soy too much en todo... y no solo de Ninel y Giovanni hay otros artistas que cometen ese error”.