Niurka ataca a Carmen Salinas por ofrecer "amor de madre" a Frida Sofía

Ciudad de México.- Durante una entrevista, la polémica Niurka Marcos dio su firme opinión sobre el tema en el que Carmen Salinas se ofreció para madre sustituta de Frida Sofía, después de las peleas de esta última con su mamá, Alejandra Guzmán.

Es así como Niurka aseguró que Salinas se pasó al hacer tal declaración ya que considera que el amor de una madre es irreemplazable “porque madre solo hay una”. Además, la cantante y bailarina piensa que Carmelita es un poco intensa con lo que dice.

Se pasa, yo creí que yo era más intensa, digo como tengo más juventud y más energía, creí que yo la verdad me pasaba, pero llevármela a mi casa, eso no, porque tiene mamá, tiene tías, tiene abuelitos, papás. o sea, ¡hello Carmelita! Es que no, una madre no tiene igual y su mamá es Alejandra Guzmán, punto y se acabó”.