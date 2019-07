Niurka es aplaudida al opinar sobre el 'pleito' entre Frida Sofía y 'La Guzmán'

Ciudad de México.- Niurka Marcos, la también vedette, esta ocasión se alejó de la polémica de sus comentarios sin censura y recibió mensajes de apoyo y aplausos por lo que dijo respecto al conflicto entre la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.

El último capítulo de la 'novela' fue cuando Frida Sofía afirmó que su mamá la había golpeado.

Además publicó un video donde mostraba los supuestos moretones. En este caso fue un maquillista quien defendió a Alejandra Guzmán y relató que fue si hija quien la golpeó a ella.

Ante esto, Niurka, durante la entrevista, comentó que debe ser muy difícil esta situación para la rockera, que un pleito familiar no es bueno y que es más doloroso cuando es contra una hija, segurmanete recordando los problemas que ella ha tenido con la suya.

Me da pena por ella (Alejandra Guzmán) por que tan madura como yo le debe doler el doble, porque hace conciencia al doble, lo único que necesitan es dejarse de exhibir un ratito y a la niña, le digo, nada, yo la entiendo porque tal vez no encuentro unas respuestas que mis hijos si encontraron, cuando una joven está enojada, rompe la barrera de la prudencia porque está enojada, porque todavía no tiene conciencia del daño que puede hacer."