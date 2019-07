Niurka fiel a su estilo: La actriz 'libera' su delantera en plena entrevista

Ciudad de México.- La vedette y cantante, Niurka Marcos, durante la entrevista con diversos medios de comunicación donde le envió un consejo a 'La Guzmán', está fiel a su ya conocido estilo liberal, se bajó la blusa que traía puesta y 'liberó' su delantera sin ningún pudor frente a las cámaras que la grababan.

La actriz, además de hablar del polémico tema, también reveló algunos de sus remedios para lucir más joven y cuidar su piel.

Yo me he puesto en mi piel todo, me dijeron que clara de huevo, pues clara de huevo, que semen, pues semen, que quítatelo a los cinco minutos, no, que déjatelo media hora con él, ahí me ves con la cara toda tiesa”, reveló.