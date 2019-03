Niurka le pide e a Geraldine Bazán dejar en paz a Gabriel Soto

Ciudad de México.- Niurka Marcos nuevamente causa polémica al enviarle un impactante mensaje a Geraldine Bazán sobre el tema de Gabriel Soto e Irinia Baeva.

En entrevista para El Gordo y La Flaca, la cubana resaltó la juventud, talento y belleza de la actriz mexicana, no sin antes invitarla a “amarse un poquito más”.

No eres la que volvió loco a Gabriel Soto, quisiste, pero no se te dio. Le diste dos hijas y tampoco se te dio. Eres hembra, fémina… ámate un poquito más, ese carácter tan divino que tienes, esa actriz tan selectiva, tan irreverente, con la apariencia tan definida que muestras, regálale un poquito de eso que te regalas a la actriz que hay en ti, a la mujer. Se llama orgullo, amor propio, déjalo en paz, olvídalo, ignóralo, next... y si te atreves a decir: ‘es que es el padre de mis hijas’, tus hijas no tienen precio", apuntó con seriedad.