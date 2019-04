Niurka prepara su regreso triunfal a la televisión tras 10 años de ausencia

Ciudad de México.- La actriz y vedette Niurka Marcos protagonizará un nuevo programa de comedia en el que su personaje será disputado por un ángel y una diabla, esto luego de 10 años fuera de Televisa, la cubana por fin regresará a la pantalla chica con el estreno de Alma de Ángel.

Es una historia muy padre, una mujer fallece pero apenas ahí empieza su aventura, con estas experiencias de estar en el limbo entre el arcángel, el demonio y sus obsesiones. Iniciando la serie ella no sabe de qué ni por qué se murió”, adelantó Niurka.

La 'mujer escándalo' reveló que no extraña a nadie de la casa productora, ni regresa por la nostalgia por tantos años de ausencia, pues se mantuvo activa haciendo realities y televisión en otros lados del mundo, pero reconoce que Televisa tiene un formato muy particular que le llama mucho la atención, por lo cual no tuvieron que rogarle ni tratar de convencerla para volver.

Alma de Ángel contará con la presencia de artistas como Raúl Araiza, Verónica Jaspeado y Álex Marín protagonistas al lado de la vedette, y se transmitirá de lunes a viernes y domingos.