Niurka revela que Juan Osorio estaba muy bien acompañado durante el asalto

Ciudad de México.- Desde hace algunos meses surgió el rumor de que el productor Juan Osorio mantenía una relación con Laura Vignatti, situación que confirmó Niurka Marcos.

La vedette reveló al momento del robo en la casa de su expareja, él se encontraba acompañado por Laura, quien desde hace tiempo ha sido señalada como la actual novia de Osorio.

A pesar de que el productor fue muy hermético al hablar del tema, la vedette confesó:

Él (Emilio) ya había hablado con él (Juan), y me dijo ‘mamá, tranquila, ya está bien’, pero imagínate ¡qué desesperación tan enorme!, ¡qué momento tan horrible dentro de la casa!, no me quiero imaginar. él y Laura (Vignatti), es algo horroroso que yo no se lo deseo a nadie, ¡qué momento tan horrible deben haber pasado, pobrecitos los dos!”.