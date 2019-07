Niurka se le va a la yugular a 'Chiquis' Rivera por agredir a la prensa

Ciudad de México.- Niurka Marcos 'La mujer escándalo' reprobó los actos del sábado pasado cuando los elementos de seguridad, contratados por la familia Rivera, agredieron a la prensa que se presentó en la boda de Jenney Marin, mejor conocida como "Chiquis Rivera", hija de Jenni Rivera.

En días recientes la familia de la fallecida 'Diva de la banda' dio de qué hablar, luego de que su cuerpo de seguridad hizo uso de la violencia para intentar disipar a la prensa. Especialmente a un camarógrafo del programa de televisión 'El gordo y la Flaca' quien fue golpeado y humillado.

En las grabaciones que se han dado a conocer a través de redes sociales se alcanzó a ver cómo uno de los miembros del equipo de seguridad aventó a Jorge Ortega hacia la carretera, mientras un vehículo transitaba por ahí.

Los actos fueron reprobados por la cubana y señaló que no existe justificación alguna que deslinde de responsabilidades a la familia por el maltrato hacia la prensa.

Imagínate no creo que a nadie en esta farándula existencial la hayan tergiversado, jugado con la noticia más que a mí. No existe. Ni chiquis, ni grande, ni gorda, ni mediana, ni flaca. Y yo nunca les he maltratado a ustedes", mencionó la cubana.