Niurka y su confesión de todavía tener relaciones sexuales con este ex

Ciudad de México.- Niurka Marcos sigue brindando controversiales declaraciones y luego de confesar que cuando Juan Osorio estaba casado con Emireth Rivera tuvieron un recalentado, ahora aseguró que sus encuentros íntimos con el productor de televisión no han terminado.

A pesar de que actualmente se especula que Osorio mantiene un romance con la actriz Laura Vignatti, Marcos no dudó en manifestar que sigue teniendo relaciones sexuales con el padre de su hijo Emilio.

Claro, eso no va a dejar de pasar jamás, cuando él va a la casa yo lo recaliento, donde hubo fuego, todavía queda leña, todavía hay leña, eso de que cenizas quedan mis hue..., donde hubo fuego todavía quedan trozos de leña, entonces yo pongo el fuego y él pone el leño”, afirmó la cubana.

Por otro lado, y sin importarle los problemas que pueda causarle a Juan Osorio con esta declaración, Niurka cambió de tema y presumiendo una figura envidiable a sus 51 años, confesó hasta este momento solo se ha hecho una operación en una parte del cuerpo que es sumamente importante para ella.

Todavía yo no me opero la cara, pero ya el chocho me lo operé, para que este divino, para cuando se tropiecen con chencha digan 'cuchita bebé de 15 años'”.