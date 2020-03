"No conocen mi carrera": Samo revela que no contó con el apoyo de sus padres

Ciudad de México.- En una emisión de El minuto que cambió mi destino, el cantante y actor, Samo, abrió su corazón y habló de diferentes sucesos que vivió tanto en el ámbito personal y profesional.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el intérprete de Doy un paso atrás declaró que su familia siempre se ha mantenido al margen de su carrera artística.

Mi familia no conoce, de manera profunda, lo que he vivido en Ciudad de México. No conocen mi carrera tampoco, tienen otros ideales, otra forma de pensar", dijo el artista.