"No creo que la mujer sea más perra": Yuri revela que no apoya el feminismo

Ciudad de México.- Una de las primeras mujeres del espectáculo en hablar y dar su postura sobre las recientes marchas del movimiento feminista fue la cantante Yuri.

En entrevista con el diario El Universal, la intérprete de Es ella más que yo confesó que no es feminista pero aun así piensa que las mujeres tienen más valor.

No soy feminista . Creo que soy una persona que valora a la mujer, que piensa que las mujeres tienen un valor que nos otorga Dios pero no somos más ni menos que el hombre. Estamos en condiciones de igualdad: la mujer tiene una función y el hombre tiene una función”.

La veracruzana afirma que si una mujer quiere hacer la función del hombre, fracasa y lo mismo pasa cuando el hombre se mete a la función de la mujer.

No creo esa idea de que las mujeres somos más perras, más bárbaras; no estoy de acuerdo en eso; creo que esa lucha no consigue nada”, añadió la famosa rubia.