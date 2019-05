"No creo que pueda haber otro 'Iron Man' mejor que yo": Robert Downey Jr.

Ciudad de México.- 'Iron Man' es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics.

El personaje fue co-creado por el escritor y editor Stan Lee, desarrollado por el guionista Larry Lieber y diseñado por los artistas Don Heck y Jack Kirby.

Cuando Marvel decidió otorgar la oportunidad a Robert Downey Jr. de interpretar a 'Tony Stark', el multimillonario que tiene como alter ego al superhéroe 'Iron Man', lo puso en el mapa mundial como uno de los personajes más queridos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, hogar de los Avengers.

Esto fue oxígeno puro para el actor, pues su carrera había venido a menos, además de haberse visto inmiscuido en problemas legales con la policía en distintos incidentes, con drogas y alcohol.

Muchos supusieron que la carrera de Downey Jr. estaba acabada, pero su desempeño en Marvel lo sacó adelante, convirtiéndolo en un fenómeno mundial.

Finalmente el actor, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que hubiera un sucesor del personaje, luego de su última participación en Avengers: Endgame, comentó:

Lo he pensado antes, y la verdad va a ser algo muy complicado que alguien lo haga como yo. No, en serio, al único que se me ocurre que pudiera hacerlo magníficamente es Al Pacino, algo que no sé si él quisiera hacer. Pero sería interesante preguntarle."